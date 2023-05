Σύμπαν: Βρέθηκαν για πρώτη φορά αποτυπώματα από την έκρηξη των πρώτων άστρων - Δείτε βίντεο

Τα αποτυπώματα που άφησε η έκρηξη των πρώτων άστρων στο Σύμπαν εντόπισαν οι ερευνητές για πρώτη φορά.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο (VLT) του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου (ESO) οι επιστήμονες εντόπισαν τρία μακρινά νέφη αερίων, που παρατηρήθηκαν όταν το Σύμπαν ήταν μόλις το 10-15% της σημερινής του ηλικίας και με χημικό αποτύπωμα που ταιριάζει με αυτό που περιμένουμε από τις πρώτες αστρικές εκρήξεις. Τα ευρήματα αυτά μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση της φύσης των πρώτων άστρων που σχηματίστηκαν μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

