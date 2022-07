Το Perseverance σαρώνει την επιφάνεια του πλανήτη Άρη διαθέτοντας μία ολόκληρη επιστημονική πλατφόρμα αναλύσεων. Οι ερευνητές σίγουρα ενθουσιάστηκαν όταν είδαν στις κάμερες του rover ένα αντικείμενο που δεν είχαν δει ξανά στον Κόκκινο Πλανήτη. Ένα μπερδεμένο κουβάρι ινών. Ο ενθουσιασμός τους γρήγορα αντικαταστάθηκε με απογοήτευση, αφού κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για απομεινάρια του αλεξίπτωτου του lander που έφερε το rover στην επιφάνεια, τα οποία είχαν παρασυρθεί από τον άνεμο και βρέθηκαν στο διάβα του Perseverance.

Martian tumbleweed? No. More "stuff" from the Perseverance rover's descent stage or backshell that has been blown close to the rover by the whispering martian wind. If you're worried about this being litter, don't be... pic.twitter.com/VwgO0z0oFO

Λίγες μέρες αργότερα, το κομμάτι αυτό εξαφανίστηκε από το πεδίο της κάμερας, αφού οι άνεμοι πρέπει να το ανάγκασαν να συνεχίσει το ταξίδι του. Το περιστατικό όμως εγείρει ερωτήματα για τις αποστολές σε άλλα πλανητικά σώματα, αφού αυτό δεν είναι το μόνο περιστατικό ρύπανσης. Το Perseverance έχει ρυπάνει το περιβάλλον του Άρη με το αλεξίπτωτό του και με κομμάτια της προστατευτικής ασπίδας του lander.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu