Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψε με την Μπαρτσελόνα ο γιος του Πάτρικ Κλάιφερτ, Σέιν Αθλητικά 15:52, 25.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Συμβόλαιο τριών ετών υπέγραψε ο γιος του Πάτρικ Κλάιφερτ, Σέιν, με την Μπαρτσελόνα, όπως γνωστοποίησε στο instagram ο ίδιος ο 16χρονος Ολλανδός εξτρέμ