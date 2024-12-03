Ανατροπή: Στο Άμπου Ντάμπι το Final 4 της Ευρωλίγκας

Η Ευρωλίγκα αποφάσισε το Final 4 του 2025 να γίνει στο Άμπου Ντάμπι ανατρέποντας τα δεδομένα των τελευταίων ημερών που έφερναν την κατάληξη της διοργάνωσης στο Βελιγράδι.

Στη σημερινή Γενική Συνέλευση των ομάδων-μετόχων της EuroLeague Basketball αποφασίστηκε με ψήφους 11-2 να φιλοξενηθεί στην αραβική χώρα το Final 4 του Μαΐου. Κατά πληροφορίες, οι ομάδες που μειοψήφησαν ήταν ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Μεγάλο ρόλο στην απόφαση να γίνει το Final 4 στο Ντουμπάι έπαιξαν τα χρήματα της εταιρείας IMG, που έχει εκφράσει ενδιαφέρον να φιλοξενήσει την τελική φάση της διοργάνωσης τουλάχιστον άλλες δύο φορές μέχρι το 2030! Όμως, όπως λέγεται, ο κίνδυνος επεισοδίων στο Βελιγράδι από την... επικίνδυνη πιθανή συνύπαρξη οπαδών Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Παρτιζάν, Ερυθρού Αστέρα ή άλλων ομάδων με μεγάλη λαϊκή βάση, λειτούργησε επίσης προς την κατεύθυνση να γίνουν οι αγώνες του 2025 στο Άμπου Ντάμπι.

H Etihad Arena, που αναμένεται να φιλοξενήσει το Final 4, εγκαινιάστηκε το 2021 και έχει χωρητικότητα 18.000 θεατές. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει φιλοξενήσει φιλικά του ΝΒΑ, ενώ η Εθνική ομάδα μπάσκετ είχε αντιμετωπίσει εκεί τον Αύγουστο του 2023, πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο στις Φιλιππίνες, τις ΗΠΑ και την Γερμανία.

Επίσης εκεί έχουν γίνει μεγάλοι αγώνες πυγμαχίας, UFC, το παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα το 2021, καθώς και μεγάλες συναυλίες.

