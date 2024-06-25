Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική με Μαυροβούνιο

Εκτός δωδεκάδας για την αναμέτρηση της Εθνικής μπάσκετ με το Μαυροβούνιο για το Acropolis Aegean (20:00) στο ΣΕΦ θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Πάντως ο Greek Freak αναμένεται να παίξει την Πέμπτη στο τελευταίο φιλικό της ελληνικής ομάδας πριν το Προολυμπιακό Τουρνουά.



Πέραν του σούπερ σταρ των Μπακς, εκτός δωδεκάδας για το προτελευταίο τεστ της ελληνικής ομάδας έμειναν οι Μιχάλης Λούντζης, Γιάννης Κουζέλογλου, Νίκος Χουγκάζ και Γιώργος Τανούλης.



Αναλυτικά η δωδεκάδα: Γουόκαπ, Λαρεντζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Καλάθης, Καλαϊτζάκης, Παπαγιάννης, Χαραλαμπόπουλος, Παπανικολάου, Κ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Μαντζούκας.



Αντίθετα, κανονικά θα παίξει για το Μαυροβούνιο ο Νίκολα Βούτσεβιτς, που αγωνίζεται στους Μπουλς. Αναλυτικά η αποστολή: Βασίλιε Μπάτσοβιτς, Αλέκσα Ίλιτς, Νίκολα Βούτσεβιτς, Εμίρ Χατζιμπέγκοβιτς, Άντριγια Σλάβκοβιτς, Ντίνο Ράντοντσιτς, Μάρκο Σιμόνοβιτς, Τζόρτζε Γιοβάνοβιτς, Μάρκο Κλιάγεβιτς, Ιγκόρ Ντρόμπνιακ, Πέταρ Πόποβιτς, Λούκα Μπόγκαβατς, Κέντρικ Πέρι.

