World Aquatics: Η μόλυνση του Σηκουάνα ακύρωσε το test event ανοικτής κολύμβησης Αθλητικά 11:47, 06.08.2023

Οι επίμονες και έντονες βροχοπτώσεις για μια εβδομάδα στο Ile-de-France προκάλεσαν υπερχείλιση των υπονόμων, που μόλυναν τον Σηκουάνα