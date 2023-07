Αντιμέτωπος με τον θρύλο του βρετανικού τένις, Άντι Μάρεϊ απόψε ο Τσιτσιπάς 

Μετά το πολύ πετυχημένο ντεμπούτο του στο Wimbledon, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος για μία ακόμα υπέρβαση σήμερα το απόγευμα

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Αντι Μάρεϊ στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης και είναι έτοιμος για μία ακόμα δύσκολη αναμέτρηση.

Η αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό γήπεδο είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:00.

Στον πρώτο γύρο ο Τσιτσιπάς νίκησε με 3-2 τον Τιμ και πήρε την πρόκριση και το ίδιο έχει σκοπό να κάνει απέναντι στον κορυφαίο τενίστα.

Τσιτσιπάς και Μάρεϊ έχουν συναντηθεί μόλις δύο φορές στο παρελθόν, μετρώντας από μια νίκη. Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε επικρατήσει 3-2 σετ τον Αύγουστο του 2021 στο USA Open, με τον Βρετανό να παίρνει τη νίκη στο τουρνουά της Στουτγκάρδης (2-0 σετ), ένα χρόνο αργότερα.

