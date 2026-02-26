Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η κίνηση στήριξης στον Βινίσιους από τους παίκτες της Κορίνθιανς

Οι ποδοσφαιριστές της Κορίνθιανς με μια τους κίνηση στήριξαν τον Βινίσιους με αφορμή το ρατσιστικό επεισόδιο που είχε με τον Πρεστιάνι

Κορίνθιανς

Την πλήρη στήριξή τους στον Βινίσιους στο ρατσιστικό επεισόδιο με τον Πρεστιάνι αλλά και γενικότερα κατά του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα εξέφρασαν οι ποδοσφαιριστές της Κορίνθιανς.

Πριν την έναρξη του τελευταίου αγώνα της ομάδας πόζαραν στην ομάδική τους φωτογραφία με τις μπλούζες του να καλύπτουν το στόμα τους και το μήνυμα «ο ρατσισμός είναι ένα έγκλημα».

Μία κίνηση με την οποία μιμήθηκαν αυτή του Πρεστιάνι στο παιχνίδι της Μπενφίκα με την Ρεάλ Μαδρίτης στο ρατσιστικό επεισόδιο που είχε με τον Βραζιλιάνο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ρατσισμός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark