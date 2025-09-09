Ίντερ: Εξετάζει την πιθανότητα απόκτησης του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Ίντερ, βάσει ιταλικού δημοσιεύματος, με τους φιναλίστ του Champions League να εξετάζουν όλες τις παραμέτρους προκειμένου να κάνουν την κίνησή τους για τον διεθνή μας ποδοσφαιριστή, ακόμα και τον προσεχή Ιανουάριο.

Όπως αναφέρει η Tuttosport, οι «νερατζούρι» έχουν εκτιμήσει τις δυνατότητες του νυν αμυντικού της Βόλφσμπουργκ και θα ήθελαν να τον δουν να παίρνει τη σκυτάλη στα μετόπισθεν από τους Ατσέρμπι και Ντε Φράι, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι το 2026 και θ' αποχωρήσουν, ώστε ν' ανοίξει νέος κύκλος στα μετόπισθεν της ομάδας.

«Κόστισε 12 εκατ.ευρώ για να μετακινηθεί από τον ΠΑΟΚ στην Βόλφσμπουργκ, αλλά τώρα η τιμή του έχει διπλασιαστεί» αναφέρει το δημοσίευμα του Tuttosport, που τονίζει ότι η Ίντερ ίσως να σκεφτεί να κάνει την κρούση της για τον Κουλιεράκη κατά τη διάρκεια του χειμερινού μεταγραφικού παραθύρου.

Αυτό, προκειμένου να γίνει ομαλά η προσαρμογή του διεθνή στόπερ στα δεδομένα του κλαμπ του Μιλάνο, με τους Ντε Φράι και Ατσέρμπι να προλάβουν μέχρι το καλοκαίρι να του μάθουν όλα όσα πρέπει να γνωρίσει ο 21χρονος ποδοσφαιριστής ώστε να ηγηθεί εκείνος της αμυντικής γραμμής του μέλλοντος της Ίντερ.

