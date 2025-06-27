Ένα ζήτημα που συζητείται πολύ είναι η ενδεχόμενη αλλαγή στον αριθμό των επιτρεπόμενων ξένων στα ρόστερ της Stoiximan GBL.

Παρόλα αυτά, καμία σχετική απόφαση δεν έχει παρθεί ακόμη. Όπως ενημέρωσε ο ΕΣΑΚΕ, οι προτάσεις των ομάδων του πρωταθλήματος έχουν συγκεντρωθεί και εξετάζονται, όμως δεν υπάρχει τίποτε οριστικό ακόμα.

Οι αποφάσεις περί του θέματος αναμένονται στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ, που θα πραγματοποιηθεί μετά τα μέσα Ιουλίου. Για την ώρα ό,τι λέγεται αποτελεί σενάριο και όχι απόφαση των ομάδων της Stoiximan GBL.

Υπενθυμίζουμε ότι το καθεστώς που ισχύει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, είναι πως κάθε ομάδα επιτρέπεται να έχει επτά ξένους δηλωμένους στο εγχώριο ρόστερ της, από τους οποίους πρέπει να επιλέγει μία εξάδα για το κάθε παιχνίδι.

