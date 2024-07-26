Πλήγμα με Μπρινιόλι στην ΑΕΚ: Μένει εκτός δράσης για 2,5 μήνες

Πολύ άσχημα νέα με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι στην ΑΕΚ. Όπως ενημέρωσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Κετσετζόγλου, ο Ιταλός τερματοφύλακας υπέστη κάταγμα στο σκαφοειδές της αριστερής πηχεοκαρπικής και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους 2,5 μήνες.

Συγκεκριμένα, ο Μπρινιόλι τραυματίστηκε, ενώ έκανε ζέσταμα για το παιχνίδι με την Ίντερ Ντ'Εσκάλδες.

Την Πέμπτη έκανε μαγνητική, σήμερα έκανε αξονική και τα αποτελέσματα έδειξαν το μέγεθος του προβλήματος, που αντιμετωπίζει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Πηγή: skai.gr

