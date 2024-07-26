Λογαριασμός
Πλήγμα με Μπρινιόλι στην ΑΕΚ: Μένει εκτός δράσης για 2,5 μήνες

Σοβαρό τραυματισμό στο χέρι υπέστη ο Ιταλός τερματοφύλακας της ΑΕΚ, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης του αγώνα με την Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες στη Νέα Φιλαδέλφεια

Αλμπέρτο Μπρινιόλι ΑΕΚ

Πολύ άσχημα νέα με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι στην ΑΕΚ. Όπως ενημέρωσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Κετσετζόγλου, ο Ιταλός τερματοφύλακας υπέστη κάταγμα στο σκαφοειδές της αριστερής πηχεοκαρπικής και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους 2,5 μήνες.

Συγκεκριμένα, ο Μπρινιόλι τραυματίστηκε, ενώ έκανε ζέσταμα για το παιχνίδι με την Ίντερ Ντ'Εσκάλδες.

Την Πέμπτη έκανε μαγνητική, σήμερα έκανε αξονική και τα αποτελέσματα έδειξαν το μέγεθος του προβλήματος, που αντιμετωπίζει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

