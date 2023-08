UEFA: «Αναβάλλεται το ΑΕΚ-Ντινάμο, θα γίνει 18 ή 19 Αυγούστου - Κανονικά στις 15 το άλλο ματς»

Στην επιβεβαίωση της αναβολής της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ προχώρησε με ανακοίνωσή της η UEFA.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εξήγησε πως οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά τα βίαια επεισόδια και τον θάνατο ενός 29χρονου δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή του αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, έτσι θα μετατεθεί είτε για τις 18, είτε για τις 19 Αυγούστου.

Κάτι που σημαίνει πως η πρεμιέρα της Ένωσης στη Stoiximan Super League, κόντρα στον Παναιτωλικό, θα αναβληθεί.

Όσον αφορά στο ματς του Ζάγκρεμπ, θα γίνει κανονικά στις 15 του μήνα.

Μεταξύ άλλων, η UEFA αναφέρει:

«Μετά το χθεσινό ξέσπασμα βίας και κατόπιν συνεννόησης με τις τοπικές Αρχές, η UEFA αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να γίνει το ματς.

Το ματς Ντινάμο-ΑΕΚ θα γίνει κανονικά στις 15 Αυγούστου. Είμαστε σε επικοινωνία με τους δύο συλλόγους για να επιβεβαιώσουμε την ημερομηνία του αγώνα ΑΕΚ-Ντινάμο, είτε την Παρασκευή, 18 του μήνα, είτε Σάββατο, 19.

Η προηγούμενη απαγόρευση μετακίνησης οπαδών διατηρείται».

UEFA deplores in the strongest possible terms the appalling incidents that took place in Athens last night and resulted in the loss of a life.



Tonight's match between AEK Athens FC and GNK Dinamo will be postponed.



Full statement: ⬇️