Συνεχίζει την στελέχωση της άμυνάς του μέσα στον Γενάρη ο Βόλος, καθώς μετά τον Ντέρεκ Ατζιάκουε, προχώρησε σήμερα (02/01) στην απόκτηση και του Λιρόι Αμπάντα, ο οποίος έχει θητεύσει στο παρελθόν σε Λαμία και ΟΦΗ.



Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ομάδας της Μαγνησίας:

«H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Γάλλου αριστερού ακραίου αμυντικού Leroy Abanda.



Ο Leroy Abanda αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και ενσωματώθηκε άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.



Ο Leroy Abanda ξεκίνησε την καριέρα του στην Νασατέλ Ξαμάξ για να πάρει μεταγραφή το 2020 στη Μίλαν. Ακολούθησε η γαλλική Μπουλόν, η βελγική Σεράινγκ, η Λαμία, ο ΟΦΗ και η Σουβόν από τη Νότια Κορέα, ενώ από το καλοκαίρι αγωνιζόταν στη Γαλλική Λε Μανς με τη φανέλα της οποίας είχε 9 συμμετοχές.



Επιπλέον ο Leroy Abanda έχει αγωνιστεί στην U17 και U16 της εθνικής Γαλλίας.



H ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει στην οικογένεια της τον Leroy Abanda».

