Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον τραυματία Μετζέντοβιτς

Ηρωική πρόκριση για τον Χάμαντ Μετζέντοβιτς, ο οποίος παρότι χτύπησε, επικράτησε του Στέφανου Τσιτσιπά 2-1 και πήρε την πρόκριση για τους «16» της Ντόχα

Κι όμως, δεν πρόκειται για λάθος! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στο τάι μπρέικ του δεύτερου σετ από τον Χάμαντ Μετζέντοβιτς (7-6 (6), 5-7, 7-6 (5) στο Qatar Open, ο οποίος με το ζόρι περπατούσε στο φινάλε!

Ένα πολύ αμφίρροπο παιχνίδι μέχρι το τέλος, το οποίο έστω και με τον τραυματισμό του 21χρονου Σέρβου τενίστα, νούμερο 73 στον κόσμο, φάνηκε να γέρνει υπέρ του Έλληνα πρωταθλητή.

Συγκεκριμένα, σε προσπάθειά του να προλάβει μια μπάλα ο Χάμαντ Μετζέντοβιτς έκανε... σπαγγάτο. Ο τραυματισμός φάνηκε αρκετά σοβαρός, με τον Σέρβο να σφαδάζει στον πόνο και να παίρνει άμεσα ιατρικό τάιμ άουτ.

Όταν επέστρεψε, συνέχισε να κουτσαίνει και να μην μπορεί να πατήσει το αριστερό του πόδι, παρόλα αυτά επέλεξε να συνεχίσει και τελικά να πανηγυρίσει μια απίθανη νίκη!

Ρισκάροντας σε δεύτερα σερβίς και σε κάθε του επιστροφή, ο Μετζέντοβιτς αρχικά κατάφερε να υπερασπιστεί το σερβίς του και να εξασφαλίσει το tie-break, όπου τα έπαιξε όλα για όλα και δικαιώθηκε, επικρατώντας του Τσιτσιπά με 7-6 (6), 5-7, 7-6 (5) σε 2 ώρες και 44 λεπτά και θα παίξει στη φάση των «16» με τον Οζέ Αλιασίμ.

