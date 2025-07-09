Νάγκετς: «Δεν θα κάνει πίσω το Ντένβερ για Βαλαντσιούνας»

Καμία πρόθεση να κάνουν πίσω και να αποδεσμεύσουν τον Γιόνας Βαλαντσιούνας για χάρη του Παναθηναϊκού δεν έχουν οι Νάγκετς. Αυτό επισήμαναν οι ρεπόρτερ της ομάδας, Βικ Λομπάρντι και Μαρκ Μόουζερ, σε ραδιοφωνικό show του Ντένβερ. Μάλιστα, παρουσιάστηκαν βέβαιοι πως αν στον Λιθουανό γίνει εγγυημένος ο δεύτερος χρόνος στο συμβόλαιό του (για το 2026/27), τότε θα παραμείνει σίγουρα.



«Οι Νάγκετς είναι πεπεισμένοι πως ο Βαλαντσιούνας θα παίξει για αυτούς και δεν θα κάνουν πίσω. Πιστεύουν πως είναι παίκτης τους και θεωρούν πως με τον χρόνο θα συμβιβαστεί κι αυτός με την ιδέα. Περιμένουν να είναι επαγγελματίας και να είναι συνεπής. Θα τηρήσουν σκληρή στάση μέχρι να συμμορφωθεί», ανέφεραν στο Altitude Radio.

«Ο Βαλαντσιούνας δεν το κάνει για τα χρήματα, αλλά γιατί θέλει μια σταθερότητα και έχει κουραστεί από τις πολλές μετακινήσεις τα τελευταία χρόνια. Αν το Ντένβερ εγγυηθεί τον δεύτερο χρόνο συμβολαίου του, τότε είμαι σίγουρος πως θα μείνει. Ο Παναθηναϊκός το τελευταίο που θέλει είναι να χαλάσει τις σχέσεις του με το ΝΒΑ και δεν θα εμπλακούν στην υπόθεση αν ο Βαλαντσιούνας δεν μείνει ελεύθερος. Η ευκαιρία να επιστρέψει στην Ευρώπη, ακόμη και στην ίδια ομάδα, θα είναι εκεί γι’ αυτόν και σε έναν χρόνο», πρόσθεσαν.



Μάλιστα, αναφέρθηκαν στα πολλά… επιθετικά μηνύματα που έχουν λάβει από οπαδούς του Παναθηναϊκού απαντώντας «… στην Ελλάδα δεν τηρείτε τα συμβόλαια; Αν ο Ναν θέλει να φύγει από τον Παναθηναϊκό τώρα, μπορεί να το κάνει;».

