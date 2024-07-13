Πήγε στη Λεωφόρο για να δει τον Παναθηναϊκό ο Κουρμπέλης

Σε γνώριμα λημέρια και πάλι ο Δημήτρης Κουρμπέλης.

Στις εξέδρες του «Απ. Νικολαΐδης» ώστε να παρακολουθήσει το φιλικό της πρώην ομάδας του, απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας μετέβη ο 30χρονος άσος. Ο τηλεοπτικός φακός τον συνέλαβε να παρέα με τον (γνωστό για τα Παναθηναϊκά του αισθήματα) τραγουδιστή, Πέτρο Ιακωβίδη, αλλά και τη σύντροφο του Τάσου Μπακασέτα, με τον οποίο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις.

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος το καλοκαίρι του 2023 μετακινήθηκε στην Τραμπζονσπόρ, έχοντας μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν στην Καραγκιουμρούκ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.