Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πήγε στη Λεωφόρο για να δει τον Παναθηναϊκό ο Κουρμπέλης

Στη Λεωφόρο για να δει τον Παναθηναϊκό ο Δημήτρης Κουρμπέλης

Παναθηναϊκός Κουρμπέλης

Σε γνώριμα λημέρια και πάλι ο Δημήτρης Κουρμπέλης.

Στις εξέδρες του «Απ. Νικολαΐδης» ώστε να παρακολουθήσει το φιλικό της πρώην ομάδας του, απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας μετέβη ο 30χρονος άσος. Ο τηλεοπτικός φακός τον συνέλαβε να παρέα με τον (γνωστό για τα Παναθηναϊκά του αισθήματα) τραγουδιστή, Πέτρο Ιακωβίδη, αλλά και τη σύντροφο του Τάσου Μπακασέτα, με τον οποίο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις.

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος το καλοκαίρι του 2023 μετακινήθηκε στην Τραμπζονσπόρ, έχοντας μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν στην Καραγκιουμρούκ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark