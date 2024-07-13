Με ήττα ολοκλήρωσε τις φιλικές αναμετρήσεις του στην Ολλανδία ο ΠΑΟΚ, πριν αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Μπάνια Λούκα-Εγνατία, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Στο δεύτερο φιλικό που έδωσε μέσα σε διάστημα μόλις μερικών ωρών, αφού είχε προηγηθεί η αναμέτρησή του με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ηττήθηκε 2-1 από τη Φίτεσε, παρουσιάζοντας καλή αγωνιστική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο και παίρνοντας το προβάδισμα από το 11’ χάρη σε γκολ του Σαμάτα, αλλά βλέποντας τους Ολλανδούς να κάνουν την ανατροπή στο δεύτερο, πετυχαίνοντας δύο γκολ σε διάστημα τεσσάρων λεπτών (54’, 58’).

Ξανά… διπρόσωπος ο ΠΑΟΚ, δημιούργησε μπόλικες ευκαιρίες στο πρώτο μισό του αγώνα, αλλά ήταν σαφώς πιο ακίνδυνος στο δεύτερο, ενώ είχε και δύο δοκάρια, με τον Κωνσταντέλια στο 23’ και με τον Σαμάτα στο 77’.

Στο μυαλό του κόουτς:

Με το κλασικό του 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου, επιλέγοντας τους ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν στο πρώτο φιλικό της ημέρας, κόντρα στη Σεν Ζιλουάζ. Ο Τσιφτσής ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τον Βιεϊρίνια δεξί μπακ, τον Σοάρες αριστερό και τους Μιχαηλίδη Κετζιότα δίδυμο στόπερ. Μαντί Καμαρά και Οζντόεφ ξεκίνησαν στον άξονα, με τον Σμυρλή να έχει τον ρόλο του δεξιού εξτρέμ, τον Κουαλιάτα του αριστερού και με τον Κωνσταντέλια να είναι το «δεκάρι» πίσω από τον πιο προωθημένο Σαμάτα. Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν επίσης οι Γκούμας, Ταλιχμανίδης, Νάσμπεργκ, Θυμιάνης, Τσαούσης και Τσοπούρογλου.

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ πήρε τον έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα του λεπτά, με τους ποδοσφαιριστές του να διατηρούν την κατοχή της μπάλας και να ψάχνουν τρόπο για να ξεκλειδώσουν την αντίπαλη άμυνα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφτιαξε την πρώτη του ευκαιρία στο 10’, όταν ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε τετ-α-τετ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα μετά από όμορφη κίνησή του, χωρίς όμως να καταφέρνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, στην εξέλιξη της φάσης και μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κουαλιάτα, ο Ρουμ απέκρουσε την πρώτη κεφαλιά του Καμαρά και ο Σαμάτα πήρε το… ριμπάουντ, ανοίγοντας το σκορ με δικιά του κεφαλιά και πετυχαίνοντας έτσι το πρώτο του γκολ στη φετινή προετοιμασία του ΠΑΟΚ.

Μετά το 1-0 η Φίτεσε πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς όμως να απειλήσει την εστία του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ήταν οι Θεσσαλονικείς εκείνοι που έφτασαν πιο κοντά σε ένα δεύτερο γκολ, με τον Κωνσταντέλια να πλασάρει λίγο άουτ από μακρινή και πλάγια θέση στο 19’, ενώ ο νεαρός μεσοεπιθετικός ήταν πρωταγωνιστής και στο 23’, όταν πλάσαρε πανέξυπνα στο δεξί κάθετο δοκάρι της Φίτεσε, μετά από ενέργεια και πάσα του Κουαλιάτα.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, με τη Φίτεσε να φτιάχνει την πρώτη τελική της στο 28’ και με τον Τσιφτσή να μπλοκάρει άνετα ένα αδύναμο πλασέ του Λογκόντα. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς άλλη μεγάλη φάση, με τον ΠΑΟΚ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και το προβάδισμα, έχοντας παράλληλα χάσει και μερικές καλές ευκαιρίες για να πετύχει δεύτερο γκολ, ενώ δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου από την αντίπαλό του.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Λουτσέσκου να αντικαθιστά τον Σμυρλή με τον Γκούμα στο δεξί άκρο της επίθεσης του ΠΑΟΚ και με τη Φίτεσε να μπαίνει με σαφώς μεγαλύτερη διάθεση για να επιτεθεί. Οι Ολλανδοί κατάφεραν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης στο 54’, όταν ο Ντε Ρεχτ έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Χούγκεφερτ τρύπωσε ανάμεσα σε Μιχαηλίδη και Βιερίνια, κάνοντας το 1-1 με δυνατή κεφαλιά. Μάλιστα, η Φίτεσε βρήκε και δεύτερο γκολ μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών, βγάζοντας φάση-καρμπόν με εκείνη του πρώτου τέρματός της. Συγκεκριμένα, στο 58’ ο Ντε Ρεχτ ταλαιπώρησε ξανά τον Σοάρες και έκανε τη σέντρα, με τον Κέχρενς να νικάει τον Τσιφτσή με νέα κεφαλιά, διαμορφώνοντας το 2-1.

Πιο ακίνδυνος προς την αντίπαλη εστία στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ, αντέδρασε στο 66’, με τον Βιεϊρίνια να εκτελεί φάουλ και με τον αμαρκάριστο Κετζιόρα να αστοχεί με κεφαλιά από πολύ πλεονεκτική θέση, ενώ στο 77’ ο Σαμάτα «άγγιξε» το δεύτερό του γκολ, αλλά πλάσαρε στο δοκάρι από πλάγια θέση, μετά από όμορφη κάθετη πάσα του Κωνσταντέλια και έχοντας περάσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Στα εναπομείναντα λεπτά του φιλικού ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή της μπάλας, ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης, το οποίο όμως δεν κατάφερε να βρει, γνωρίζοντας δεύτερη ήττα μέσα σε μία μέρα.

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου, 4-2-3-1): Τσιφτσής (62’ Ταλιχμανίδης) - Βιεϊρίνια, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης (62’ Νάσμπεργκ), Σοάρες (76’ Τσαούσης) - Καμαρά, Οζντόεφ (62’ Θυμιάνης) – Σμυρλής (46’ Γκούμας), Κωνσταντέλιας (87’ Τσοπούρογλου), Κουαλιάτα - Σαμάτα.

