Το ξέσπασμα χαράς και ο διάλογος των Γκουαρδιόλα-Ντε Μπρόινε μετά τον τελικό του Champions League

Μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο της Champions League στον τελικό της Κωνσταντινούπολης, όπου επικράτησε με 1-0 της Ίντερ και είχε χρυσό σκόρερ τον Ρόδρι.

Όπως είναι απόλυτα λογικό, το κλίμα ήταν έντονα φορτισμένο μετά τη λήξη της αναμέτρησης και τις τελευταίες ώρες κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο με τους Πεπ Γκουαρδιόλα και Κέβιν Ντε Μπρόινε να δίνουν μια αγκαλιά και να έχουν έναν συγκινητικό διάλογο, λέγοντας πολλές φορές «τα καταφέραμε».

«Τα καταφέραμε. Επτά χρόνια μάχης, τώρα τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε Κέβιν. Τώρα το έχουμε, τώρα πανηγυρίζουμε», είπε ο Ισπανός τεχνικός με τον επί χρόνια παίκτη του, Κέβιν Ντε Μπρόινε.

