Mε δεκάδες διαμάντια στα δόντια ο ΛεΜπρόν σε εκδήλωση οίκου μόδας στο Παρίσι

Για ακόμη μία φορά, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έκλεψε την παράσταση με την εμφάνισή του. Ο «βασιλιάς» έδωσε το παρών σε εκδήλωση του πασίγνωστου οίκου μόδας Louis Vuitton στο Παρίσι και το χαμόγελό του ήταν ιδιαίτερα… λαμπερό.

Ο λόγος ήταν πως ο σταρ των Λέικερς είχε γεμίσει την κάτω σειρά των δοντιών του με δεκάδες διαμάντια, θυμίζοντας έτσι περισσότερο... ράπερ παρά αστέρι του ΝΒΑ!

Δείτε το βίντεο:

LeBron James bust out his grill at the Louis Vuitton fashion show in Paris 💎



(via leojchrist / IG)pic.twitter.com/VIwVrRfORt