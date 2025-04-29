Το κράνος που φορούσε ο Άιρτον Σένα όταν έσωσε τη ζωή του Έρικ Κομάς πουλήθηκε σε τιμή-ρεκόρ

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ πώλησης κράνους, που έχει φορεθεί σε αγώνες, εκείνο του θρυλικού οδηγού της Formula 1, Άιρτον Σένα, κατά τη διάρκεια του GP του Βελγίου το 1992, όταν έσωσε τη ζωή του Έρικ Κομάς!

Στις κατατακτήριες του αγώνα εκείνης της χρονιάς, ο Κομάς έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα. Πάνω σε μία στροφή χτύπησε πάνω στις προστατευτικές μπάρες και ακολούθως έχασε τις αισθήσεις του. Η μπροστινή ρόδα του αυτοκινήτου του χτύπησε στο κράνος του και τον εγκλώβισε, με τα πόδια του να μένουν κολλημένα στο γκάζι, ενώ εκείνος παρέμενε λιπόθυμος. H μηχανή, δε, συνέχιζε να στροφάρει, φτάνοντας τις 8.000 στροφές! Ο κίνδυνος, φυσικά, να πάρει φωτιά και να εκραγεί το μονοθέσιο ήταν τεράστιος, ενώ στο οδόστρωμα είχαν χυθεί και λάδια.

Ο Άιρτον Σένα, που ακολουθούσε, άκουσε τους ήχους της μηχανής, που μούγκριζε, και κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Βγήκε, λοιπόν, από το μονοθέσιό του, αγνοώντας τους κανόνες, και έτρεξε στο πλευρό του Έρικ Κομάς. Αμέσως ο Βραζιλιάνος έσβησε τη μηχανή και ίσιωσε με σίγουρες κινήσεις το χτυπημένο κεφάλι του Κομάς! Το τοποθέτησε σε όρθια θέση και έτσι ο πιλότος της Formula 1 άρχισε να αναπνέει ξανά.

Ο ίδιος ο Κομάς έχει δει το βίντεο του ατυχήματός του άπειρες φορές και έχει παραδεχτεί πως δεν θυμάται τίποτα από τη στιγμή, που χτύπησε και μετά. «Είναι σαν να κόλλησε η μνήμη μου λίγα λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Ο Άιρτον Σένα μου έσωσε τη ζωή», είχε πει.

Αυτό το κράνος, λοιπόν, που φορούσε τότε ο Σένα, πουλήθηκε για 720.000 λίρες! Οι δημοπρασίες RM Sotheby's ανέφεραν ότι η πώληση ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ ενός κράνους, που έχει φορεθεί σε αγώνες, και συγκεκριμένα του οδηγού της της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ. Το κράνος του, από το Grand Prix του Μονακό το 2023, πουλήθηκε για 262.700 λίρες τον Ιούνιο του 2023, προκειμένου να συγκεντρώσει έσοδα για το ταμείο ανακούφισης από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Εμίλια-Ρομάνια, στη Βόρεια Ιταλία, εκείνου του έτους.

Το κράνος του Λεκλέρ, με τη σειρά του, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 139.100 λιρών, που είχε οριστεί το 2019 από την πώληση ενός άλλου κράνους του Σένα, που φορούσε στους αγώνες του το 1990.

Το κράνος του Σένα από το Grand Prix του Βελγίου, του 1992, δημιουργήθηκε από την εταιρεία Shoei και ήταν μια προσαρμοσμένη αγωνιστική έκδοση του μοντέλου X-4, που κατασκευάστηκε για να είναι 100-200 γραμμάρια ελαφρύτερο από την τυπική έκδοση. Η Shoei, πιο διάσημη ως κατασκευαστής κρανών, που χρησιμοποιούνται σε αγώνες μοτοσικλετών, είχε αρχίσει να προμηθεύει μοντέλα στον Σένα για χρήση στη Formula 1 μόλις το 1992.

