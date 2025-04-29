Η Εθνική ομάδα χάντμπολ των Ανδρών ετοιμάζεται σιγά-σιγά για το τελευταίο «παράθυρο» των προκριματικών του EURO 2026.



Σε αυτό, για τον τρίτο όμιλο, θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία στην Τιφλίδα (8/5, 16:00), πριν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στο γκρουπ στις 11 Μαΐου (19:00), φιλοξενώντας τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη στο κλειστό «Τάσος Καμπούρης» της Χαλκίδας.

Η ΟΧΕ ανακοίνωσε σήμερα (29/4) τα ονόματα τωνπου κάλεσε στην προετοιμασία ο ομοσπονδιακός τεχνικός,. Οι παίκτες που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην προετοιμασία της εθνικής είναι οι: Παπαβασίλης, Μιχαηλίδης, Πασσιάς, Παπαντωνόπουλος, Τζηράς, Λιάπης, Θ. Παπάζογλου (Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή), Παναγιώτου (ΑΕΚ), Τσακουρίδης, Κεδέρης, Μάνθος (Διομήδης Άργους), Λ. Παπάζογλου (ΠΑΟΚ), Κρητικός (Δράμα 1986), Μ. Στάθης (ΕΣΝ Βριλησσίων), Παγιάτης (ΑΣΕ Δούκα), Μπουκοβίνας (Κόμπουργκ/Γερμανία), Μάλλιος (Κότμπους/Γερμανία), Τόσκας (Στουγκάρδη/Γερμανία), Μπόσκος (Μπιντασόα/Ισπανία), Τζωρτζίνης (Σλόβαν/Σλοβενία), Αλεξίου (Πεΐ ντ'Ε/Γαλλία).Η προετοιμασία της «γαλανόλευκης» αρχίζει την, ωστόσο οι παίκτες της ΑΕΚ και της Δράμας 1986 θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία την Κυριακή 4 Μαΐου, καθώς το Σάββατο (3/5) οι δύο ομάδες αναμετρώνται στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ, στον πρώτο αγώνα για τα ημιτελικά των πλέι οφ. Επίσης, οι παίκτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό θα ενσωματωθούν σταδιακά στην προετοιμασία, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των σωματείων τους.

