Το Giant Heart της Novibet στηρίζει έμπρακτα τις πυρόπληκτες κοινότητες της χώρας

Η Novibet και το Giant Heart, με έντονο αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης απέναντι στις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2024, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας, σε συνεργασία με τρεις σημαντικούς φορείς. Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση ανακούφιση και μακροπρόθεσμη επούλωση των πληγών που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές, με δράσεις που στοχεύουν τόσο στην υποστήριξη των πολιτών, όσο και των ζώων.

Σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ε.Ε.Π.Σ.), η Νovibet προέβη σε σημαντική δωρεά για την αγορά εξειδικευμένου διασωστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεντέλης και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εθελοντών πυροσβεστών σε κρίσιμους τομείς όπως η σχοινοδιάσωση και οι πρώτες βοήθειες. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των εθελοντών πυροσβεστών, μελών της Π.Ε.Ε.Π.Σ. και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση μελλοντικών έκτακτων συμβάντων.

Παράλληλα και μέσα από τον πυλώνα του Giant Heart #Novipet, η Novibet ήρθε σε επικοινωνία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Dogs’ Voice, με στόχο την ανακούφιση των ζώων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Η εταιρεία παρείχε ουσιαστική οικονομική υποστήριξη για την κάλυψη των άμεσων αναγκών 34 ζώων που διασώθηκαν από τις φλόγες και φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του οργανισμού. Επιπλέον, η Novibet κάλυψε τα έξοδα φιλοξενίας σε ειδικούς φροντιστές για 4 ζώα που απαιτούν εξειδικευμένη φροντίδα.

Τέλος, με στόχο την έμπρακτη συμπαράσταση στις πυρόπληκτες οικογένειες που κάηκαν τα σπίτια τους ολοσχερώς, τους πυροσβέστες και εθελοντές που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο, το Giant Heart της Novibet, συνεργάστηκε με την οργάνωση Humanity Greece, συμβάλλοντας στην 24ωρη εξασφάλιση και διανομή τροφίμων μακράς διάρκειας, καθώς και φρέσκου φαγητού για 240 συμπολίτες μας στις πληγείσες περιοχές της Ραφήνας, της Κοινότητας Βαρνάβα, της Πεντέλης και του Μαραθώνα.

“H στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η προάσπιση των δικαιωμάτων των αδέσποτων ζώων αποτελούν θεμελιώδεις αξίες για τη Novibet. Μέσω του Giant Heart, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με οργανισμούς που εργάζονται ακούραστα για την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις φετινές πυρκαγιές. Στοχεύουμε όχι μόνο στην άμεση ανακούφιση, αλλά και στη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση, στέλνοντας ένα μήνυμα αλληλεγγύης και ελπίδας προς τους συνανθρώπους μας.” δηλώνει η Μαρία Καλαποθαράκου, Head of Corporate Communication & Public Relations της Novibet.

Με αυτές τις δράσεις, η Novibet επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να είναι παρούσα σε κρίσιμες στιγμές, προσφέροντας βοήθεια και πολυεπίπεδη υποστήριξη σε τοπικές κοινότητες της χώρας.



