Ρεάλ: Ανανέωσε ως το 2027 ο Μεντί

Παίκτης της Ρεάλ ως το 2027 θα είναι ο Φερλάν Μεντί. Όπως επιβεβαίωσε ο Κάρλο Αντσελότι, ο 29χρονος Γάλλος αριστερός μπακ υπέγραψε διετή επέκταση συμβολαίου.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανανέωσε. Τα πάει πολύ καλά, ανασταλτικά είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, ενώ επιθετικά δεν του ζητάμε να κάνει πράγματα που κάνουν άλλα μπακ. Θα μπορούσαμε, αλλά δεν το κάνουμε, γιατί είναι καλύτερα να μένει πίσω και να μας δίνει ισορροπία», ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός.

Ο Μεντί αποκτήθηκε για 48 εκατ. ευρώ από τη Λιόν το 2019 και έκτοτε μετρά 176 συμμετοχές, 6 γκολ και 10 ασίστ.

