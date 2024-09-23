bwin: Ταξίδι στην αιωνιότητα, κομμάτι της φανέλας των 100 χρόνων του Ολυμπιακού!

Μια ερυθρόλευκη, μία κόκκινη και μία χρυσαφί, οι τρεις φανέλες του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν, την επετειακή. Ο σύλλογος κλείνει 100 χρόνια ζωής και η φανέλα ξεχειλίζει από υπερηφάνεια και πάθος. Η bwin δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό του, σύμμαχος σε μια διαδρομή με εμπόδια, αλλά και δάφνες αποθέωσης. To διεθνές betting brand, περήφανα παρουσιάζει το βίντεο με τις επετειακές φανέλες, για την συμπλήρωση των 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου.

Οι «ερυθρόλευκοι» και η bwin πορεύονται μαζί την τελευταία επταετία σε μία ανεπανάληπτη διαδρομή επιστροφής σε τίτλους, στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και της καταξίωσης! Ο Ολυμπιακός έκανε το «refuse to lose»... τρόπο ζωής και το βραβευμένο brand, βοήθησε αρκετά ως Μεγάλος Χορηγός, για να σηκώνεται ακόμα πιο δυνατός στα πόδια του έπειτα από κάθε πτώση. Επτά χρόνια μαζί, στις χαρές και στις λύπες, στις άσχημες νύχτες, αλλά και στα αποθεωτικά από την μπασκετική Ευρώπη ραντεβού.

Εικόνες μοναδικές, στιγμές ανεκτίμητες για μία ομάδα που έβγαλε στο παρκέ κάτι παραπάνω από την ψυχή της. Για τον Μεγάλο Χορηγό που έζησε και ζει από κοντά τις ερυθρόλευκες ιαχές ενθουσιασμού. Η bwin πίστεψε στους Πειραιώτες και μαζί ανέβασαν τον πήχη βήμα - βήμα με πίστη στο πλάνο έκαναν τη διαφορά.

Η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η αγάπη για το άθλημα ήταν τα θεμέλια για μια σχέση, η οποία με τον χρόνο ολοένα και ενισχυόταν. Tο βραβευμένο brand ήταν εκεί σε όλες τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, στις μεγάλες βραδιές. Πάντα εκεί, αναπόσπαστο κομμάτι της «ερυθρόλευκης» πραγματικότητας. Οι στιγμές εξάλλου, κάνουν πάντα τη διαφορά και το ταξίδι της bwin με τον Ολυμπιακό έχει εικόνες που δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Στις δύσκολες στιγμές που οι επιτυχίες δεν ήρθαν, το κορυφαίο στοιχηματικό brand ήταν εκεί, σύμμαχος στην προσπάθεια για επιστροφή στους τίτλους.

Μια ομάδα - πρότυπο, όπου η αφοσίωση, ο σεβασμός και ο επαγγελματισμός συνδέθηκαν άρρηκτα με τις αξίες της bwin. To διεθνές brand μοιράστηκε με τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει να μοιράζεται τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, αλλά και τον σκοπό να πρωταγωνιστεί ο καθένας στον τομέα του, στο υψηλότερο επίπεδο. Οι δυο τους έγιναν «ένα», με συνεχόμενες δράσεις εντός κι εκτός γηπέδου. Τα αποτελέσματα της πολύπλευρης συνεργασίας είναι εντυπωσιακά και αποτυπώνουν τις εξαιρετικές σχέσεις ανάμεσα τους.

Η νέα σεζόν αρχίζει, ο Ολυμπιακός φορά την επετειακή φανέλα των 100 ετών κι ετοιμάζεται για συγκλονιστικές παραστάσεις. Το λογότυπο της bwin για έβδομη διαδοχική χρονιά θα στολίζει την κόκκινη, την ερυθρόλευκη και την χρυσαφί φανέλα και ως Μεγάλος Χορηγός θα στηρίζει τις προσπάθειες για επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.

Τελικά πόσο ζυγίζει μια φανέλα; Όσο ζυγίζει ένα όνειρο, όσο ζυγίζει ένα λιμάνι και μια θάλασσα, όσο τρεις γενιές και χιλιάδες καρδιές ολυμπιακών, όσο ζυγίζει ένα θρύλος! Ολυμπιακός και bwin αισθάνονται περήφανοι για την ομάδα που γέννησε κι άλλους φιλάθλους του αθλητισμού, για τον σύλλογο που έκανε ακόμα πιο ελκυστικό το μπάσκετ!

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

