«Θέλει Γκατούζο για αντι-Σόουζα η Σαλερνιτάνα»

Ψηλά στη λίστα της Σαλερνιτάνα για τη θέση του προπονητή, σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Πάουλο Σόουζα, είναι ο Τζενάρο Γκατούζο.

Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό, είναι ψηλά στη λίστα της ομάδας του Σαλέρνο και οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές για τον άνθρωπο που θα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου του συλλόγου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, η Σαλερνιτάνα είχε κάνει πρόταση στον «Ρίνο» και τον περασμένο Φλεβάρη, αλλά προτίμησε να μην αναλάβει. Πλέον, όμως, είναι χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από τη Βαλένθια και κοιτάζει με διαφορετικό μάτι την προοπτική της Serie A.

#Salernitana ripensa a Rino #Gattuso e Vincenzo #Montella per la panchina qualora Paulo #Sousa non dovesse restare. Iervolino ci aveva già provato a Febbraio, ma Gattuso non se la sentì di subentrare in corsa e Montella preferì proseguire in Turchia. Ora scenari un po’ cambiati https://t.co/PRdcaxLRbR