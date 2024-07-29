Τετέ – Βέρμπιτς: Οι επικές μονομαχίες στην Ουκρανία και το «μέλι» του Σλοβένου για τον Βραζιλιάνο

Ο Παναθηναϊκός έφερε στο ρόστερ του τον Ιούλιο του 2022 τον Μπένιαμιν Βέρμπιτς. Φέτος, οι άνθρωποι του Τριφυλλιού “κινήθηκαν” στην μεταγραφική αγορά για να υπογράψουν τον Τετέ. Οι δύο “πράσινοι” έχουν έναν κοινό παρανομαστή στην επαγγελματική τους καριέρα και αυτός είναι η πορεία τους στο πρωτάθλημα της Ουκρανίας.

Ο Βέρμπιτς έπαιξε για λογαριασμό της Ντιναμό Κιέβου, ενώ ο Τετέ φορούσε την φανέλα της Σαχτάρ Ντονέτσκ. Ο Σλοβένος έμεινε στην Ουκρανία από το 2018-2022, καθώς μετά αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην χώρα. Από την άλλη, ο Βραζιλιάνος φόραγε την φανέλα της Σαχτάρ από το 2019 μέχρι το 2023 (την σεζόν 2022-2023 ήταν δανεικός στην Λυών), ενώ έπειτα συνέχισε στο αγγλικό πρωτάθλημα με την Λέστερ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.