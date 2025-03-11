Εκτός συνέχειας του φετινού Indian Wells έμεινε τη Δευτέρα η Μαρία Σάκκαρη. Η 29χρονη Ελληνίδα σταρ έχασε 0-2 σετ (6-7, 2-6) σε μιάμιση ώρα από την Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ, Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, στο πλαίσιο των «32» του αμερικανικού τουρνουά τένις και δεν θα καταφέρει να διεκδικήσει τον φετινό τίτλο, ούσα περυσινή φιναλίστ της διοργάνωσης.

H Σάκκαρη έκανε 43 αβίαστα λάθη στα κρίσιμα σημεία και των δύο σετ και τα πλήρωσε στην πορεία, μένοντας εκτός του Top 50 της WTA.

Η Σάκκαρη ταυτόχρονα είχε χαμηλά ποσοστά στο σερβίς της κι έχασε δίκαια από την 20χρονη Αμερικανίδα σταρ. Παρόλα αυτά, το πάλεψε στο πρώτο σετ και, μετά τα τέσσερα πρώτα γκέιμ, όπου σημειώθηκαν ισάριθμα μπρέικ, ήταν ανταγωνιστική. Έσωσε ένα σετ πόιντ στο 4-5, κράτησε πιο εύκολα τη δεύτερη φορά που σέρβιρε υπό πίεση κι όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ. Εκεί, η Σάκκαρη έδωσε εύκολους πόντους στην Γκοφ με τα λάθη της για το εύκολο 1-0 σετ της αντιπάλου της.

Τα λάθη συνεχίστηκαν και στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ, με αποτέλεσμα η Σάκκαρη να χάσει για τρίτη φορά το σερβίς της. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε το μπρέικ πίσω κι ισοφάρισε 2-2, ωστόσο η Γκοφ της το «έσπασε» στα δύο επόμενα σερβίς κι έφτασε στο 5-2. Στη συνέχεια, η Σάκκαρη προηγήθηκε τέσσερις φορές με μπρέικ πόιντ, ενώ αντίθετα η Γκοφ έκανε έξι διπλά λάθη, αλλά τελικά έφτασε στην τέταρτη νίκη της σε εννιά αγώνες κόντρα στην αντίπαλό της, περιμένοντας τώρα στους "16" μία εκ των Μπέντσιτς ή Σνάιντερ.

