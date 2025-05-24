Τέλος και επίσημα από τον ΠΑΟΚ ο Καντσελιέρι – Πάει στην Τρέντο

Τέλος και επίσημα από τον πάγκο του ΠΑΟΚ ο Μάσιμο Καντσελιέρι. Ο Δικέφαλος του Βορρά στην ανακοίνωση που εξέδωσε επεσήμανε την προσπάθεια που έγινε για να τον διατηρήσει στον πάγκο της ομάδας αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

«Στη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco Θανάσης Χατζόπουλος με τον Massimo Cancellieri, o Ιταλός προπονητής ενημέρωσε πως θέλει να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο στην καριέρα του. Αναπόφευκτα οι δρόμοι μας χωρίζουν, παρά το γεγονός ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανανεωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

Ευχαριστούμε θερμά τον coach Massimo Cancellieri για την παρουσία του στην ομάδα μας και το γεγονός ότι με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε ένα πολύ όμορφο ταξίδι στη διάρκεια της φετινής σεζόν και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Arrivederci Massimo.

Η πορεία της ομάδας μας έχει μόνο μια κατεύθυνση. Μπροστά και ψηλά. Συνεχίζουμε με τις ίδιες αρχές και δεσμεύσεις που μας έφεραν ως εδώ και μας έδωσαν τη δυνατότητα να ζήσουμε μεγάλες στιγμές και να ονειρευτούμε ξανά. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ να είναι σίγουρος ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ γράφουμε ξανά ιστορία…», αναφέρει ο Δικέφαλος του Βορρά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Ιταλός προπονητής θα επιστρέψει στην πατρίδα του για να εργασθεί.

Ο Καντσελιέρι φέρεται να έχει συμφωνήσει ήδη με την Τρέντο για τα επόμενα δύο χρόνια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.