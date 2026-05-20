Αλλάζει το Nations League από το 2028 - Νέο φορμάτ και στα προκριματικά του Euro

Σημαντικές αλλαγές στις διοργανώσεις των εθνικών ομάδων φέρνει η UEFA από το 2028, μετά τις αποφάσεις που πήρε η Εκτελεστική Επιτροπή στη συνεδρίασή της στην Κωνσταντινούπολη.

Από την έκδοση 2028/29, το Nations League θα περάσει από τις τέσσερις λίγκες στις τρεις, με 18 ομάδες σε καθεμία. Κάθε λίγκα θα αποτελείται από τρεις ομίλους των έξι ομάδων, με κάθε ομάδα να δίνει έξι αγώνες απέναντι σε πέντε διαφορετικούς αντιπάλους. Η League C θα έχει μία διαφοροποίηση, καθώς λόγω των 55 ομάδων θα περιλαμβάνει έναν όμιλο με επτά ομάδες.

Αλλαγές έρχονται και στα προκριματικά του Euro, τα οποία θα αποκτήσουν νέα, διαβαθμισμένη μορφή. Η League 1 θα περιλαμβάνει τις 36 ομάδες των Leagues A και B του Nations League, ενώ η League 2 τις υπόλοιπες 18 ή 19 ομάδες. Οι καλύτερες ομάδες κάθε ομίλου στη League 1 θα παίρνουν απευθείας την πρόκριση, ενώ τα υπόλοιπα εισιτήρια θα κρίνονται μέσω playoffs, με την UEFA να τονίζει πως θα υπάρχουν δίκαιες πιθανότητες πρόκρισης και για τις ομάδες της League 2.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, υποστήριξε πως το νέο μοντέλο θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, θα μειώσει τα αδιάφορα παιχνίδια και θα κάνει τις διοργανώσεις πιο ελκυστικές για τους φιλάθλους, χωρίς να προστεθούν επιπλέον ημερομηνίες στο διεθνές καλεντάρι.

Παράλληλα, η UEFA ενέκρινε την επέκταση του προγράμματος για τις όρθιες κερκίδες στις διοργανώσεις της από τη σεζόν 2026/27, ενώ η επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη.

