Τα ντέρμπι και όλη η δράση της 10ης αγωνιστής στον bwinΣπορ FM 94,6

Την Κυριακή (09/11) μαγνητίζει η αναμέτρηση του «Απόστολος Νικολαΐδης» στις 21:00, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο πιο σημαντικό ματς της 10ης αγωνιστικής. Προηγούνται χρονικά οι εκτός έδρας δοκιμασίες Ολυμπιακού και ΑΕΚ, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούνται στις 15:00 από την Κηφισιά και την Ένωση να αντιμετωπίζει στις 17:30 τον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα κοντράρονται Άρης-Αστέρας AKTOR στις 15:00, Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός στις 17:00 και Ατρόμητος-Βόλος δύο ώρες αργότερα.

Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο (08/11) στις 17:00 με το παιχνίδι Παναιτωλικός-Λάρισα.

