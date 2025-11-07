Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τα ντέρμπι και όλη η δράση της 10ης αγωνιστής είναι στον bwinΣπορ FM 94,6

Mετά το τέλος των αγώνων, στο στούντιο του bwinΣπορ FM 94,6 για ρεπορτάζ και αναλύσεις, μέχρι να παίξουν… μπάλα οι ακροατές, μόλις ανοίξουν οι γραμμές

Τα ντέρμπι και όλη η δράση της 10ης αγωνιστής στον bwinΣπορ FM 94,6

Ζήσε το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και όλη τη δράση του ελληνικού πρωταθλήματος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Την Κυριακή (09/11) μαγνητίζει η αναμέτρηση του «Απόστολος Νικολαΐδης» στις 21:00, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο πιο σημαντικό ματς της 10ης αγωνιστικής. Προηγούνται χρονικά οι εκτός έδρας δοκιμασίες Ολυμπιακού και ΑΕΚ, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούνται στις 15:00 από την Κηφισιά και την Ένωση να αντιμετωπίζει στις 17:30 τον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα κοντράρονται Άρης-Αστέρας AKTOR στις 15:00, Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός στις 17:00 και Ατρόμητος-Βόλος δύο ώρες αργότερα.
Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο (08/11) στις 17:00 με το παιχνίδι Παναιτωλικός-Λάρισα.

Όπως πάντα, μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ και αναλύσεις, μέχρι να παίξουν… μπάλα οι ακροατές, μόλις ανοίξουν οι γραμμές. 

Όλα αυτά, ΕΔΩ!

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: bwin ΣΠΟΡ FM
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark