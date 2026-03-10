Η νέα εποχή της EuroLeague έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται και, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Marca, τουλάχιστον έξι ομάδες έχουν εκδηλώσει επίσημο ενδιαφέρον να ενταχθούν μόνιμα στη διοργάνωση. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, μαζί με τη Βαλένθια, τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Dubai BC, οι οποίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το μοντέλο των νέων franchises.

Η Euroleague βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διαδικασία αποτίμησης της αξίας των σημερινών αδειών των μετόχων, με την JB Capital Markets να υπολογίζει το εύρος τους μεταξύ 50 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Με τη μετάβαση στο σύστημα franchise, το κόστος εισόδου για νέους οργανισμούς αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Για τις ομάδες που θέλουν να εξασφαλίσουν μόνιμη θέση στη διοργάνωση, το τίμημα είναι ιδιαίτερα υψηλό: Η είσοδος στη νέα Euroleague εκτιμάται ότι θα κοστίσει από 40 έως 75 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα λειτουργήσει ως «εισιτήριο» για την επόμενη ημέρα της λίγκας.

Οι νυν μέτοχοι δεν θα χρειαστεί να καταβάλουν αντίστοιχο ποσό για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο, ενώ αναμένεται να επωφεληθούν από αυξημένα έσοδα και χρηματοδότηση για αναβάθμιση εγκαταστάσεων και γηπέδων.

Ο στρατηγικός στόχος της EuroLeague είναι ξεκάθαρος: Eπέκταση στις 24 ομάδες μέχρι το 2029, με τη λίγκα να εξετάζει προσεκτικά ποιες ομάδες μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές και αγωνιστικές απαιτήσεις της νέας εποχής.

