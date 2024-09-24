bwin: Εντυπωσίασε το Ioannina Lake Run

H bwin συνεχίζει να βάζει τη σφραγίδα της στα μεγαλύτερα αθλητικά events της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό αποτυπώθηκε και στην πρωτεύουσα της Ηπείρου με το εντυπωσιακό Ioannina Lake Run. Για έκτη διαδοχική χρονιά το βραβευμένο στοιχηματικό brand στήριξε το μεγαλύτερο περιφερειακό δρομικό event της χώρας, αποτελώντας τον Επίσημο Χορηγό της διοργάνωσης.



Το δρομικό ραντεβού δόθηκε το διήμερο 21-22 Σεπτεμβρίου και τα Ιωάννινα ξεσηκώθηκαν από τον ενθουσιασμό των συμμετεχόντων. Ο παλμός, η δίψα για το event περίσσευαν κάνοντας τη διοργάνωση ακόμα πιο επιτυχημένη. Η μαγευτική διαδρομή στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας προσέλκυσε το ενδιαφέρον εκατοντάδων φίλων του δρομικού κινήματος και όχι μόνο, με το event να συμπληρώνει αισίως 18 χρόνια. Το φθινοπωρινό ραντεβού δόθηκε στην Ήπειρο, η συμμετοχή των δρομέων ήταν εντυπωσιακή και πλέον η φήμη του event εξαπλώνεται εντός κι εκτός συνόρων. Τα φώτα ήταν στραμμένα στην τελετή έναρξης, με τη λαμπερή Πλατεία Μαβίλη να είναι το επίκεντρο. Το σύνθημα δόθηκε και εκατοντάδες δρομείς «σκέπασαν» την πόλη με τον ενθουσιασμό τους.

Η αρχή έγινε το Σάββατο με τα 5 χιλιόμετρα, εκεί όπου συμμετείχαν διάφορες δρομικές ομάδες! Την Κυριακή διεξήχθη ο γύρος της λίμνης (30 χλμ.) για elite και average runners, με τις συμμετοχές να ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Το πρόγραμμα του event περιελάμβανε και τα 10 χιλιόμετρα. Επόμενα ραντεβού για το running team της bwin στις Σπέτσες και τη Θεσσαλονίκη.



Το βραβευμένο στοιχηματικό brand, παραμένει στο πλευρό των κορυφαίων αθλητικών events και ακολουθεί πιστά το πλάνο στήριξης στον ελληνικό αθλητισμό. H Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της bwin, Ιωάννα Μπερίου τόνισε: «Είμαστε χαρούμενοι για τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, αλλά και για το γεγονός πως αποτελούμε κομμάτι αυτού του μεγάλου event. Μια διοργάνωση που κάθε χρόνο γίνεται πιο εντυπωσιακή. Η bwin στηρίζει το δρομικό κίνημα και τα χαμόγελα των συμμετεχόντων είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση. Αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι τα συγκεκριμένα event για την τοπική κοινωνία και για όλους όσοι αναζητούν ευκαιρίες άθλησης. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα και να συμμετέχουμε ενεργά».

