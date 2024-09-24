Κρόος: «Τους πήρε τρεις μήνες να διαπιστώσουν ότι ήταν πέναλτι το χέρι του Κουκουρέγια - Ευχαριστούμε πολύ…»

Με ειρωνικό τρόπο υποδέχθηκε ο Τόνι Κρόος τη νέα οδηγία της UEFA για τα χέρια μέσα στην περιοχή.

Σχολιάζοντας την προτροπή προς τους διαιτητές να καταλογίζουν παράβαση από ‘δω και πέρα σε φάσεις όπως η περιβόητη με τον Κουκουρέγια, ο Γερμανός μέσος τόνισε δηκτικά:

«Τους πήρε τρεις μήνες να συνειδητοποιήσουν ότι ήταν πέναλτι, κάτι που σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι διαπίστωσαν σε ένα δευτερόλεπτο.

Ευχαριστούμε πολύ, δεν ήταν και τόσο δύσκολο…

Μπορώ ν’ αποκαλώ τον εαυτό μου πρωταθλητή Ευρώπης τώρα που παραδέχθηκαν επισήμως ότι ήταν λάθος; Δεν νομίζω…»

