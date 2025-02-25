Stoiximan Super League: 57 δευτερόλεπτα σιγής για τα θύματα των Τεμπών

Την ερχόμενη Παρασκευή (28/2) συμπληρώνονται δύο χρόνια από το δυστύχημα των Τεμπών, στο οποίο 57 άνθρωποι έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους.

Με αφορμή το εν λόγω γεγονός, η Stoiximan Super League αποφάσισε να τηρηθούν 57 δευτερόλεπτα σιγής σε όλα τα ματς της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, κάτι που έκανε επίσημο μέσω ανακοίνωσης.

«Ανακοινώνεται ότι σε όλους τους αγώνες της 25ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (1-2/3/2025), θα τηρηθεί σιγή 57 δευτερολέπτων, πριν την έναρξη των αγώνων, στη μνήμη των 57 θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, στις 28 Φεβρουαρίου 2023, στα Τέμπη», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίγκας.

