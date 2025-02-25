Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Stoiximan Super League: 57 δευτερόλεπτα σιγής για τα θύματα των Τεμπών

Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε την τήρηση 57 δευτερολέπτων σιγής σε όλα τα ματς της 25ης αγωνιστικής, για τη συμπλήρωση δύο χρόνων από το δυστύχημα

Super League

Την ερχόμενη Παρασκευή (28/2) συμπληρώνονται δύο χρόνια από το δυστύχημα των Τεμπών, στο οποίο 57 άνθρωποι έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους.

Με αφορμή το εν λόγω γεγονός, η Stoiximan Super League αποφάσισε να τηρηθούν 57 δευτερόλεπτα σιγής σε όλα τα ματς της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, κάτι που έκανε επίσημο μέσω ανακοίνωσης.

«Ανακοινώνεται ότι σε όλους τους αγώνες της 25ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (1-2/3/2025), θα τηρηθεί σιγή 57 δευτερολέπτων, πριν την έναρξη των αγώνων, στη μνήμη των 57 θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, στις 28 Φεβρουαρίου 2023, στα Τέμπη», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίγκας.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Super League Τέμπη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark