Euroleague: Νέο πλήγμα στη Φενέρμπαχτσε, «νυστέρι» και στον Ντέβον Χολ

Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα για την Φενέρμπαχτσε, με τη χθεσινή (13/11) νίκη της απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου με 87-76 να συνοδεύεται από έναν ακόμα τραυματισμό…
Συγκεκριμένα, ο Ντέβον Χολ υπέστη κάταγμα στο αριστερό μετατάρσιο του χεριού του και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, μένοντας παράλληλα εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα!
Ήδη ο Χολ ξεκίνησε την θεραπεία του και μένει να αποσαφηνιστεί πότε θα υποβληθεί στην επέμβαση που απαιτείται για να «διορθώσει» το ζήτημα, όπως ενημέρωσε σχετικά η τουρκική ομάδα.
Θυμίζουμε ότι η Φενέρμπαχτσε έχει χάσει ήδη τον Σκότι Γουίλμπεκιν, για όλη την σεζόν λόγω σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο, ενώ νοκ άουτ έχει τεθεί για τον επόμενο μήνα και ο Γουέιντ Μπόλντουιν!
Γεγονός που αναγκάζει τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να μείνει με «λειψή» περιφέρεια και παράλληλα να… ανακατέψει την τράπουλα, για να βγουν οι ρόλοι και οι χρόνοι.
Πηγή: sport-fm.gr
