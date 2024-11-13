Euroleague: Νέο πλήγμα στη Φενέρμπαχτσε, «νυστέρι» και στον Ντέβον Χολ

Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα για την Φενέρμπαχτσε, με τη χθεσινή (13/11) νίκη της απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου με 87-76 να συνοδεύεται από έναν ακόμα τραυματισμό…



Συγκεκριμένα, ο Ντέβον Χολ υπέστη κάταγμα στο αριστερό μετατάρσιο του χεριού του και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, μένοντας παράλληλα εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα!

Ήδη ο Χολ ξεκίνησε την θεραπεία του και μένει να αποσαφηνιστεί πότε θα υποβληθεί στην επέμβαση που απαιτείται για να «διορθώσει» το ζήτημα, όπως ενημέρωσε σχετικά η τουρκική ομάδα.Θυμίζουμε ότι η Φενέρμπαχτσε, γιαλόγω σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο, ενώ νοκ άουτ έχει τεθείΓεγονός που αναγκάζει τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να μείνει με «λειψή» περιφέρεια και παράλληλα να… ανακατέψει την τράπουλα, για να βγουν οι ρόλοι και οι χρόνοι.

