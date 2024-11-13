Παναθηναϊκός: Το φιλικό που θα δώσει στη διακοπή, βρίσκει ρυθμό ο Πάλμερ Μπράουν

Τρίτη διακοπή για Εθνικές ομάδες και στον Παναθηναϊκό θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτό το κενό. Ο Ρουί Βιτόρια έχει χρόνο να δουλέψει με την ομάδα του παρόλο που θα απουσιάζουν 11 διεθνείς. Έτσι η ομάδα θα δώσει φιλικό την Πέμπτη (14/11) κόντρα στην Κ19 του συλλόγου με σκοπό να μη χάσουν το ρυθμό οι παίκτες.

Παράλληλα σε αυτό θα αγωνιστεί ο Πάλμερ Μπράουν.

Πηγή: skai.gr

