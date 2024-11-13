bwin: Δίπλα στο GWomen Summit 2024 και στην πρωτοβουλία ενίσχυσης των γυναικών!

Ο γυναικείος αθλητισμός έχει φωνή και ακούστηκε μέσα από το GWomen Summit 2024, του οποίου περήφανος Υποστηρικτής ήταν η bwin! Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, για τρίτη διαδοχική χρονιά, ο γυναικείος αθλητισμός ήρθε σε πρώτο πλάνο. Δυναμικές γυναίκες, γυναίκες που τολμούν, που είναι ο εαυτός τους και που κάθε μέρα παλεύουν για να φτάσουν ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους τους, ήταν εκεί κι έδωσαν χρώμα και λάμψη.

Σύμμαχος και το κορυφαίο στοιχηματικό brand που αποτέλεσε για πρώτη φορά τον Υποστηρικτή του συνεδρίου. Άλλωστε, σκοπός της bwin είναι η προώθηση του γυναικείου αθλητισμού με κάθε τρόπο και στόχος της να καλλιεργήσει το όραμα για ένα ίσο μέλλον στον αθλητισμό.

Την bwin εκπροσώπησαν δύο σπουδαίες αθλήτριες, η Δώρα Γκουντούρα και η Άννα Ντουντουνάκη, μέλη του χορηγικού προγράμματος Team Future. Δύο εξαιρετικές προσωπικότητες που επιθυμούν με τη σειρά τους να δώσουν δύναμη στις νέες γενιές να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Άλλωστε, τo διεθνές στοιχηματικό brand στηρίζει τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα μέσω των χορηγικών προγραμμάτων αλλά και των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εφαρμόζει. Το Τeam Future, στέκεται στο πλευρό των αθλητών, τους προσφέρει όλα εκείνα τα εφόδια που απαιτούνται για να ανεβάσουν κι άλλον τον πήχη και φυσικά να τον ξεπεράσουν.

Η κα Ιωάννα Μπερίου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της bwin Greece από το κεντρικό πάνελ του συνεδρίου στάθηκε στη σημαντικότητα των social media για την προώθηση της αθλητικής καριέρας των αθλητριών, εκφράζοντας παράλληλα την περηφάνεια του brand για τις αθλήτριες που ανήκουν στο Team Feature. «Είμαστε περήφανοι στην bwin που επιλέξαμε αυτές τις αθλήτριες, γιατί μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και φιλοσοφία. Εμείς ως brand επιλέγουμε τους αθλητές που δείχνουν προσήλωση στον στόχο τους και είμαστε δίπλα τους για να πανηγυρίσουμε τις επιτυχίες τους. Τα social media πρέπει να γίνουν βήμα για τις γυναίκες για να προάγουν τον αθλητισμό, αλλά και να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά» τόνισε.

Για ακόμα μία χρονιά, το Gazzetta Women Summit έδωσε φωνή στις αθλήτριες, αλλά και στις γυναίκες της τέχνης, της επιχειρηματικότητας, ώστε να μιλήσουν για τις αντιξοότητες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες, σε μία κοινωνία που διέπεται από «πρέπει». Η bwin βρέθηκε εκεί, κι έβαλε το λιθαράκι της, ώστε να βοηθήσει στην επίτευξη ενός κοινού στόχου, η φωνή του γυναικείου αθλητισμού να γίνει ακόμα πιο δυνατή.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.