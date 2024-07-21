Στην κατάσταση του Κώστα Αντετοκούνμπο, μία εβδομάδα πριν το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αναφέρθηκε ο Βασίλης Σπανούλης.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής της «γαλανόλευκης» υπογράμμισε πως ο διεθνής σέντερ θέλει να αγωνιστεί στο Ολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ, όμως αυτό θα κριθεί από το ιατρικό επιτελείο που θα μεταφέρει τη δική του εκτίμηση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης

«Αύριο έχουν meeting οι ιατροί του Παναθηναϊκού και της Εθνική για να εξεταστεί και κλινικά ο Κώστας. Πρέπει να δούμε τι γίνεται για να πάρουμε το "ΟΚ" και από τις δύο πλευρές γιατί αυτό είναι το σωστό. Πρώτα από τον Παναθηναϊκό και μετά από τον ιατρό της Εθνικής ομάδας και στη συνέχεια θα μιλήσουμε. Ήδη κάνει ασκήσεις. Ο Κώστας έχει τεράστιο ζήλο για να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά όσο ζήλο και να έχει, που το εκτιμάμε, το σεβόμαστε, αυτό δείχνει και τη νοοτροπία της Εθνικής και όλων των παιδιών, πρέπει να πάρουμε το ιατρικό "ΟΚ" και ότι είναι 100% έτοιμος να αγωνιστεί για την Εθνική μας».

Για τη δουλειά της Εθνικής μετά από το Προολυμπιακό: "Τελείωσε ο πρώτος στόχος, που εδώ και εβδομάδες ήταν να προκριθούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και από τότε έχουμε αρχίσει να προετοιμαζόμαστε για τους Αγώνες, που, πλέον, είναι και ο μεγαλύτερος στόχος. Προσπαθήσαμε σε όλο αυτό το διάστημα να φρεσκάρουμε και σωματικά και πνευματικά τους παίκτες και στη συνέχεια να δουλέψουμε κάποια πράγματα που δεν είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα της προετοιμασίας για το Προολυμπιακό. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό υπάρχει υγεία. Οπότε είμαστε έτοιμοι και πνευματικά και σωματικά για αυτή την πρόκληση".

Για τη δωδεκάδα στο φιλικό με τη Σερβία: «Αύριο μετά από το παιχνίδι με τη Σερβία θα ανακοινώσουμε τη δωδεκάδα».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από τον βαθμό ετοιμότητας: «Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από τον βαθμό ετοιμότητας και από τη χημεία. Το είδαμε και στο Προολυμπιακό σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα γίναμε ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι ότι εμείς σαν ομάδα και τα παιδιά μεταξύ τους νιώθουμε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας και στους ρόλους μας και στη χημεία μας και στη σχέση μας. Όλοι ξέρουν για ποιο λόγο ήρθαν αυτό καλοκαίρι να αγωνιστούν και για ποια φανέλα αγωνίζονται. Πέρα από αυτό βλέπουμε και μια τεράστια κινητοποίηση του κόσμου ως προς την επιθυμία, τον πόθο και την ελπίδα και την αγάπη. Αυτή η ομάδα βγάζει κάτι υγιές και τους αρέσει αυτό που βλέπουν. Αυτό μας αρέσει πολύ, γιατί παίζουμε για εμάς και για όλη την Ελλάδα. Το νιώθουν και τα παιδιά να έχουν αυτή τη στήριξη, αυτή την πίστη και νιώθουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Προπονούμαστε πάρα πολύ σκληρά, έχουμε παίξει ήδη ένα Προολυμπιακό Τουρνουά. Οι παίκτες έχουν τεράστια αυτοπεποίθηση, πολύ καλή ψυχολογία, ξέρει ο καθένας τον ρόλο του. Θέλω να πάμε να παίξουμε το μπάσκετ που ξέρουμε, να έχουμε τρομερή αυτοπεποίθηση και να πάμε να παίξουμε την άμυνα που παίζουμε».

Για τον όμιλο της Εθνικής ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες: «Όταν πας σε μια Ολυμπιάδα πρέπει να κερδίσεις τους καλύτερους. Οπότε είτε τώρα, είτε μετά θα πρέπει να κερδίσεις τους καλύτερους. Εμείς κοιτάμε τον εαυτό μας, κοιτάμε πώς θα είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Καλό είναι όχι μόνο εμείς να σκεφτόμαστε τους άλλους - που υπάρχει πλάνο - αλλά και οι άλλοι να σκέφτονται εμάς. Να αισθανόμαστε εμείς δυνατοί και να πάμε να παίξουμε το μπάσκετ που ξέρουμε».

Για το αν λειτουργήσει θετικά το χρονικό διάστημα από το Προολυμπιακό Τουρνουά μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες: «Ελπίζουμε το διάστημα να κάνει καλό, αυτό δεν το ξέρουμε, όμως. Θα το δούμε στην πράξη. Κάτι που ήθελα να πω, γιατί η Εθνική δεν είναι μόνο η Εθνική Ανδρών αλλά όλα τα κλιμάκια, πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Νέων και στον προπονητή τον Κώστα τον Παπαδόπουλο για τη δουλειά που έχουν κάνει και που θα αγωνιστούν για το μετάλλιο. Ευχόμαστε σε όλες τις Εθνικές να έχουν την ίδια πορεία».

Για τον λόγο που θα διεξαχθεί το φιλικό με τη Σερβία: «Θέλαμε ακόμα ένα φιλικό. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αγώνες. Όσα περισσότερα φιλικά παίζουμε, τόσο καλύτερα. Δεν μπορέσαμε να βρούμε άλλο. Η διοίκηση έκανε μια τεράστια προσπάθεια για να κλείσουμε και αυτά τα φιλικά. Υπήρχε ένα πλάνο να παίξουμε με τη Λετονία, αλλά η Λετονία αποκλείστηκε, οπότε βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση. Η διοίκηση έκανε εξαιρετική δουλειά να κλείσει αυτά τα δύο φιλικά και την ευχαριστούμε πολύ».

