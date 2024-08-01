Παναθηναϊκός: Η επίδοση των «πράσινων» στο Παρίσι

Από 6 παίκτες εκπροσωπείται ο Παναθηναϊκός στους φετινούς Ολυμπιακούς αγώνες, αριθμός που θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερος, όπως αναφέρθηκε σε χθεσινό μας άρθρο.

Είναι οι Έλληνες Ντίνος Μήτογλου, Γιώργος Καλαϊτζάκης και Δημήτρης Μωραϊτης, οι Λορέντζο Μπράουν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ από την Εθνική Ισπανίας, καθώς και ο Ματίας Λεσόρ από την Εθνική Γαλλίας.

Πάμε να δούμε παρακάτω πως τα πάνε μέχρι στιγμής οι 6 ”πράσινοι” που συμμετέχουν στην μεγαλύτερη διοργάνωση Εθνικών ομάδων Παγκοσμίως.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.