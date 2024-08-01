Προκρίθηκε και ταυτόχρονα έγραψε ιστορία η ΑΕΚ στην Ανδόρα!

Η «Ένωση» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λιβάι και με ένα... 12λεπτο ξέσπασμα σκόρπισε 4-0 της Ίντερ Ντ' Εσκάλδες κι έτσι πέρασε στον γ' προκριματικο γύρο του Conference League.

Παράλληλη, αυτό το αποτέλεσμα συνιστά την πιο ευρεία νίκη του «δικεφάλου» σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι!

Μέχρι σήμερα το «κιτρινόμαυρο» ρεκόρ ήταν το 1-4, το οποίο είχε σημειωθεί δις στο παρελθόν: Πρώτη φορά το 2002 κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα στο Κύπελλο UEFA μετά την ιστορική αήττητη «κιτρινόμαυρη» πορεία στον όμιλο του Champions League. Δεύτερη, λίγα χρόνια πριν, το 2020 απέναντι στη Ζόρια στο γκρουπ του Europa League.

