Κοντά στην αποχώρηση του από την Αλ Νασρ είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Φαίνεται πως οι μέρες του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ είναι πλέον μετρημένες.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία παίρνοντας τη μεγάλη απόφαση να αποχωρήσει από την Ευρώπη. Το συμβόλαιο του Κριστιάνο όμως λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και οι πιθανότητες να ανανεώσει το συμβόλαιο του με την ομάδα είναι αρκετά περιορισμένες.

Δημοσίευμα από το «Maisfutebol» τονίζει πως ο Πορτογάλος σκέφτεται να αποχωρήσει, καθώς θέλει να πάει σε μία ομάδα που θα διεκδικεί με μεγαλύτερες αξιώσεις τίτλους, σε σχέση με την Αλ Νασρ.

Ακόμη βέβαια είναι όλα ανοιχτά και τίποτα δεν είναι δεδομένο, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο αυτή τη στιγμή είναι στον… αέρα.

