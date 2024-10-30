Λογαριασμός
Έτοιμος να... παίξει: Ο Σαρπ Αταμάν «ξέρανε» τον Εργκίν σε διαγωνισμό τριπόντων με σουτ από το κέντρο - Δείτε βίντεο

Εργκίν και Σαρπ Αταμάν ήρθαν αντιμέτωποι σε διαγωνισμό τριπόντων, με τον νεαρό να κερδίζει τον πατέρα του χάρη σε σουτ από το κέντρο

Εργκίν Αταμάν Παναθηναϊκός

Ο Εργκίν Αταμάν απολαμβάνει την αγάπη των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR ως προπονητής της ομάδας, όμως και ο γιος του, Σαρπ, κλέβει συχνά πυκνά την παράσταση και έχει εξελιχθεί σε μία πολύ αγαπητή «φιγούρα» μεταξύ των «πρασίνων».

Στο βοηθητικό γήπεδο του ΟΑΚΑ, πατέρας και γιος τέθηκαν αντιμέτωποι σε έναν διαγωνισμό τριπόντων, με αμφότερους να έχουν από πέντε προσπάθειες ώστε να ευστοχήσουν σε όσα περισσότερα σουτ μπορούν.

Πρώτος έκανε τις προσπάθειές του ο Εργκίν, ο οποίος κατάφερε να βρει στόχο σε 2/5 σουτ, έχοντας ένα... τιμιότατο 40%. Σειρά πήρε ο Σαρπ, ο οποίος έβαλε ένα τρίποντο, όμως επέλεξε να κάνει την τελευταία του προσπάθεια από το κέντρο, ώστε να μετρήσει για δύο πόντους και να κερδίσει, κάτι το οποίο κατάφερε ξεσπώντας σε πανηγυρισμούς!

