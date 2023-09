Πήρε «παραμάζωμα» την Γκαρσιά η Σάκκαρη και το σηκώνει Αθλητικά 07:54, 23.09.2023 linkedin

H Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-0 σετ την Καρολίν Γκαρσιά στον ημιτελικό του τουρνουά τένις της Γουαδαλαχάρα και προκρίθηκε για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό της διοργάνωσης