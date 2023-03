Σακίλ: «MVP για μένα ο Γιάννης» - Μπάρκλεϊ: «Τον επέλεξες γιατί είναι μαύρος»

Μπορεί τα προγνωστικά να μην τον φέρνουν ως επικρατέστερο, ωστόσο για τον Σακίλ Ο’ Νιλ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο πολυτιμότερος παίκτης φέτος στο ΝΒΑ.

«Είναι ο δικός μου MVP. Πιστεύω πως οι Μπακς θα πάνε στους τελικούς», τόνισε ο θρυλικός σέντερ.

«Τον ψηφίζεις μόνο και μόνο γιατί είναι μαύρος!», ήταν το σχόλιο του Τσαρλς Μπάρκλεϊ, που προκάλεσε γέλια στο πάνελ.

Η ατάκα του «Τσακ» αναφερόταν στον Κέντρικ Πέρκινς, ο οποίος δήλωσε on air πως «υπάρχει προκατάληψη και διαφορετικά κριτήρια για τον MVP λόγω χρώματος» και πως «… το 80% όσων ψηφίζουν για MVP είναι λευκοί».

Shaq: "Giannis is my MVP" Chuck: "You only voting for him because he's black" pic.twitter.com/2MPrItjCAv