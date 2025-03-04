Παναθηναϊκός: Ο παίκτης-κλειδί κόντρα στη Φιορεντίνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης την Φιορεντίνα στο “καμίνι” του ΟΑΚΑ.

Οι “πράσινοι” προέρχονται από μια εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στον Παναιτωλικό και θα επιδιώξουν να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης. Ο ποδοσφαιριστής του “τριφυλλιού” που αποτελεί σημείο αναφοράς δεν είναι άλλος από τον Αζειντίν Ουναϊ.

Ο Μαροκινός σούπερ χαφ του Παναθηναϊκού διανύει μια εξαιρετική περίοδο φόρμας και το “τριφύλλι” ελπίζει σε μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.