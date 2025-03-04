Παίκτρια της Τίγκρες έβαλε το πιο... ανεξήγητο γκολ - Δείτε βίντεο

Δεν χορταίνουμε να το βλέπουμε! Το γκολ που σημείωσε η Λίζμπεθ Οβάγιε ενάντια στην Τσίβας κάνει τον γύρο του κόσμου, με την εξτρέμ της Τίγκρες να σκοράρει με ασύλληπτο ανάποδο τακουνάκι από πλάγια θέση, έχει γίνει αναμενόμενα viral, με άπαντες να προσπαθούν να καταλάβουν πώς το έκανε...

Σημειώνεται πως η σέντρα έγινε από την Ισπανίδα Τζένι Ερμόσο, την οποία είχε φιλήσει ο Λουίς Ρουμπιάλες μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2023, οδηγώντας σε τεράστιες αντιδράσεις.

Still trying to figure out how Lizbeth Ovalle scored this ridiculous backheel 🤯



(via @TigresFemenil)pic.twitter.com/iaasBQcOku — B/R Football (@brfootball) March 4, 2025

