Απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών ο Λουίς Γκαλβάν, μέλος της εθνικής Αργεντινής που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1978.

Ο παλαίμαχος αμυντικός νοσηλευόταν για αρκετές εβδομάδες με πνευμονία στην κλινική Ρέινα Φαμπιόλα της Κόρδοβα.

«Η AFA και όλη η ηγεσία της εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Ο Γκαλβάν είχε κομβικό ρόλο ως κεντρικός αμυντικός στον ιστορικό τελικό του 1978 στο Μπουένος Άιρες, όπου η Αργεντινή επικράτησε 3-1 της Ολλανδίας, κατακτώντας το πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο. Συμμετείχε επίσης στο Μουντιάλ του 1982 στην Ισπανία, καταγράφοντας συνολικά 34 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, πριν αποσυρθεί από το διεθνές προσκήνιο το 1983.

Σε συλλογικό επίπεδο, ο Γκαλβάν συνέδεσε την καριέρα του με την Ταγέρες της Κόρδοβα, την ομάδα της καρδιάς του. Έπαιξε σε 503 αγώνες σε δύο θητείες (1970-1982 και 1986-1987), καταγράφοντας ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του συλλόγου.

