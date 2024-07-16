Αφού πήγε στο ιατρικό κέντρο που συνεργάζεται η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κιλιάν Εμπαπέ κατευθύνθηκε στο γήπεδο της ομάδας για να αλλάξει και να προχωρήσουν τα διαδικαστικά για την παρουσίασή του από τον ισπανικό σύλλογο.



Λίγο μετά τις 12:30, ο Γάλλος σταρ εμφανίστηκε στην αίθουσα που γίνονται οι παρουσιάσεις από τη «βασίλισσα της Ευρώπης», είχε φορέσει τα καλά του και στάθηκε δίπλα στον πρόεδρο των Μαδριλένων, Φλορεντίνο Πέρεθ.



Μετά τις απαραίτητες φωτογραφίες, οι δύο άνδρες έβαλαν τα έγγραφα στο τραπέζι και έπεσαν οι υπογραφές στο συμβόλαιο, με το οποίο επισημοποιείται η συμφωνία της Ρεάλ με τον Εμπαπέ.



Ο παίκτης υπέγραψε μέχρι το 2029 και επέλεξε τη φανέλα με το Νο9, που έχουν φορέσει μεταξύ άλλων ο Μοριέντες, ο Κριστιάνο Ρονάλντο (πριν το "7") και πρόσφατα ο Καρίμ Μπενζεμά, συμπατριώτης του νεοαποκτηθέντα σταρ των «μερένχες».

