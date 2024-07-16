Κετσετζόγλου: «Δεν έχει χαλάσει του Λαμέλα, αισιοδοξώ πως θα γίνει-Δυνατά για Κορέα η ΑΕΚ»

Το δημοσίευμα περί… φρεναρίσματος στην υπόθεση Έρικ Λαμέλα δεν σημαίνει και «ναυάγιο» για την ΑΕΚ, όπως τόνισε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Κετσετζόγλου.



«Σίγουρα είναι ανησυχητικό το δημοσίευμα, γιατί έρχεται από τον άνθρωπο που έχει προσωπική σχέση με τον Λαμέλα, είχε αποκαλύψει πως υπήρχε κατ’ αρχήν συμφωνία και τώρα έχει γράψει ότι έχει φρενάρει η μεταγραφή στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει πληροφόρηση για εμπλοκή άλλης ομάδας, ενώ η ΑΕΚ έχει κάνει ό,τι ζητήσει ο ποδοσφαιριστής και δεν υπάρχει κάποια διαφωνία. Δεν υπάρχει κάτι που να χωρίζει τις δύο πλευρές, που έχουν συμφωνήσει στα οικονομικά από το Σάββατο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η μεταγραφή χάλασε και εγώ πιστεύω πως τελικά θα γίνει. Κάτι προφανώς έχει κολλήσει, αλλά είμαι αισιόδοξος πως θα… ξεκολλήσει. Αν δεν υπογράψει πάντως, τίποτα δεν είναι τελειωμένο», σημείωσε.



Όσο για τον Χοακίν Κορέα, που αποτελεί βασικό στόχο για τη θέση του φορ; «Η ΑΕΚ παραμένει δυνατά στην υπόθεση και δύσκολα θα βρει μια τόσο ολοκληρωμένη πρόταση ο Αργεντινός. Αν ο παίκτης θυσιάσει άλλα πράγματα για να μείνει στην Ιταλία, όπως διάρκεια συμβολαίου ή χρήματα, αυτό είναι κάτι άλλο. Το θέμα είναι να πειστεί ο ποδοσφαιριστής να έρθει στην Ελλάδα, σε αυτή την ηλικία και με αυτές τις παραστάσεις. Η ΑΕΚ είναι μέσα στο παιχνίδι και βλέπουμε. Υπάρχουν 1-2 ακόμη περιπτώσεις φορ, που δεν έχουν βγει προς τα έξω. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το ενδεχόμενο να έρθει πρόταση για τον Λιβάι Γκαρσία, που κοστολογείται στα 25 εκατ. ευρώ», είπε.



Για τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι που ακούστηκε για τη θέση του αριστερού μπακ είπε: «Η ΑΕΚ δεν κάνει κάτι με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι ένας καλός παίκτης, πιθανώς έχει προταθεί, αλλά η ΑΕΚ πάει για άλλους παίκτες και χτυπά ψηλά».



Πρόσθεσε, δε, πως «… δεν έχει ασχοληθεί η ΑΕΚ με τον Αντούνα από τη στιγμή που πήρε τον Κοϊτά, παρότι οι Μεξικανοί έχουν κάνει τα πάντα γι’ αυτό. Αν χαλάσει η μεταγραφή του Λαμέλα, δεν ξέρω αν η επόμενη λύση μπορεί να είναι ο Αντούνα, αν και δεν το πιστεύω».



Τέλος, για τον Οντουμπάτζο τόνισε πως «… δεν έχει βρεθεί ακόμη άκρη με τον Άρη. Αν προκύψει κάτι άλλο και το προτιμήσει ο Αλμέιδα, όλα είναι ανοιχτά».

