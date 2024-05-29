Πρωτοσέλιδο στο «Gigantes Del Basket» το 7ο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού AKTOR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πανηγύρισε το 7ο ευρωπαϊκό στην «πλούσια» ιστορία του, μετά την επική του νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με 95-80 στο φετινό Final-4 της Euroleague στο Βερολίνο.



Επιτυχία που δεν πέρασε απαρατήρητη από το σύνολο του Τύπου, σε Ελλάδα αλλά και Ευρώπη, με το έγκριτο ισπανικό περιοδικό «Gigantes Del Basket» μάλιστα να φιλοξενεί την επιτυχία των «πράσινων» και σε πρωτοσέλιδο.



«Σλούκας Αταμάν: Πράσινη παλίρροια», αναφέρει ο τίτλος του, ενώ στο «καπέλο» γράφει: «Τα κλειδιά της Euroleague ο Παναθηναϊκός»!



Πέραν του προπονητή του «τριφυλλιού» και του αρχηγού της ομάδας, φυσικά, στον… φόντο του πρωτοσέλιδου υπάρχει σε περίοπτη θέση και ο κόσμος του, που κατέκλυσε την «Uber Arena».

